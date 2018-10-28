Semih Saygıner'den yeni bir rekor
Milli bilardocu Semih Saygıner, 6 ıstakada 40 sayı çekerek 3 Bant Dünya Kupalarında yeni bir rekora imza attı.
3 Bant Dünya Kupası çeyrek final müsabakası Fransa'nın La Baule şehrinde gerçekleşti. Organizasyonda yer alan Semih Saygıner, 3 Bant Dünya Kupaları tarihinde yeni bir rekor kırarak yarı finale kaldı. Son dünya şampiyonu Hollandalı Dick Jasper'sı 6 ıstaka, 6,667 ortalamayla 40-25 mağlup eden Semih Saygıner, yarı finale yükseldi.
Turnuvaya 7 numaralı seri başı olarak gelen Saygıner, ana tablo ilk maçında dünya 2 numarası Belçikalı Eddy Merckx'e karşı 30 ıstaka 40-30'luk skorla galip geldi. Çeyrek finale kalma maçında Milli bilardoculardan Tayfun Taşdemir ile karşılaşan Saygıner maçı 18 ıstaka oynayarak 40-30 kazanmıştı.
Saygıner, 28 Ekim Pazar günü TSİ 14:00'de yarı final maçında Koreli Cho Jae-Ho ile final bileti almak için yarışacak.
- 27.10.2018 21:45
- Güncelleme: 28.10.2018 00:52
-
İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
-
Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
-
Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
Semih Saygıner'den yeni bir rekor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.