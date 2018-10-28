Semih Saygıner'den yeni bir rekor – Fotomaç – 28 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    'den yeni bir rekor

    <a href="/index/semih-sayginer?id=da37c840-ffa9-4103-b07a-6c35abc61457" class="" rel="tag">Semih Saygıner</a>'den yeni bir rekor

    Milli bilardocu , 6 ıstakada 40 sayı çekerek 3 yeni bir rekora imza attı.

    3 Bant müsabakası 'nın La Baule şehrinde gerçekleşti. Organizasyonda yer alan , 3 Bant Dünya Kupaları tarihinde yeni bir rekor kırarak yarı finale kaldı. Son dünya şampiyonu Hollandalı Dick Jasper'sı 6 ıstaka, 6,667 ortalamayla 40-25 mağlup eden , yarı finale yükseldi.

    Turnuvaya 7 numaralı seri başı olarak gelen Saygıner, ana tablo ilk maçında dünya 2 numarası Belçikalı Eddy Merckx'e karşı 30 ıstaka 40-30'luk skorla galip geldi. Çeyrek finale kalma maçında Milli bilardoculardan Tayfun Taşdemir ile karşılaşan Saygıner maçı 18 ıstaka oynayarak 40-30 kazanmıştı.

    Saygıner, 28 Ekim Pazar günü TSİ 14:00'de yarı final maçında Koreli Cho Jae-Ho ile final bileti almak için yarışacak.

    1. 27.10.2018 21:45
    2. Güncelleme: 28.10.2018 00:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'den yeni bir rekor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN