Beşiktaş'ın golcüsü Premier Lig'den gelecek! İşte transfer formülü

Beşiktaş'ta golcü transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi. Yeni sezon öncesinde kadrosuna dünyaca ünlü bir golcü eklemek isteyen siyah-beyazlılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Beşiktaş Yönetimi'nin son gözdesinin ise Nottingham Forest'ta forma giyen 27 yaşındaki golcü Igor Jesus olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların öncelikli hedefi, yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak. Ancak bonservis pazarlığının da yapıldığı gelen haberler arasında. 2025 yılında İngiliz ekibine transfer olan Sambacı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Geçen sezon Premier Lig'de 37 maçta görev yapan Jesus, 6 gol atarken 4 de asist yaptı ve 10 gole katkıda bulundu. Takvim'in haberine göre, Beşiktaş dışında Porto ve Juventus'un da Brezilyalı golcü Igor Jesus ile görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Coritiba, Al Shabab ve Botafogo takımlarının da formasını giyen Igor Jesus, 5 kez Brezilya Milli Takım formasını giyerken 1 kez gol sevinci yaşadı.

25 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın golcü transferi için görüştüğü Igor Jesus'un güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maça çıktı ve 16 gol attı.