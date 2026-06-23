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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Vlahovic'e çılgın teklif!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Vlahovic'e çılgın teklif!

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Beşiktaş, Juventus’la sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic’e 10 milyon euro yıllık ücret ve 5 milyon euro imza parası teklif etti. Kartal 26 yaşındaki yıldız forveti ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 20:14 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 00:12
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Vlahovic'e çılgın teklif!

Beşiktaş yönetimi en büyük bütçeyi forvet transferine ayırma kararı almıştı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun raporu doğrultusunda harekete eden siyah beyazlı kurmayların 1 numaralı golcü hedefi Dusan Vlahovic... İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Juventus'la sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki golcüye yapılan çılgın teklifi duyurdu. Habere göre Beşiktaş transfer komitesi, yıldız golcü için 10 milyon euro yıllık ücret teklif etti.

HENÜZ KARARINI VERMEDİ

Buna ek olarak 5 milyon euro imza parası verileceğini Dusan Vlahovic'in menajerine bildirildi. Sırp golcünün henüz kararını vermediğini ve Avrupa'nın üst düzey liglerinden birinde kariyerine devam etmeyi öncelikli hedef olarak gördüğü ifade edildi. Kara Kartal, Türkiye'ye transfer fikrine şu anda sıcak bakmayan oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Eski öğrencisiyle telefonda görüşen Vincenzo İtaliano da Vlahovic'e Beşiktaş'ın projelerini anlatmıştı.

JUVE'DEN 8 MİLYON EURO

Torino temsilcisi, teknik direktör Luciano Spaletti'nin takımda kalmasını talep ettiği Dusan Vlahovic'i kaybetmemek adına yeni bir hamle yaptı. Siyah beyazlı kulüp 1 yıllık sözleşme karşılığı yıldız oyuncuya 8 milyon euro teklif etti. Vlahovic'in teklifleri değerlendirip nihai kararını vereceği aktarıldı.

12 GOLE ETKİ ETTİ

Kariyerine ülkesi Sırbistan'ın OFK takımına başlayan Dusan Vlahovic, köklü kulüplerden Partizan'da parladı. Daha sonra rotasını Serie A'ya çeviren yıldız futbolcu Fiorentina'ya transfer oldu. 2022 yaz döneminde Juventus'a 85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan yıldız golcü, geride kalan sezonda 23 maçta süre alırken 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

BEKLENTİSİ KARŞILANMADI

Avrupa'nın önemli santrforları arasında gösterilen Sırp golcü, elit kulüplerden teklif almayı umuyor. Ancak yıldız oyuncuyu yakın markaja alan Atletico Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi dev takımların şimdiye kadar Dusan Vlahovic'in yıllık ücret beklentisini karşılayamadığı belirtildi.

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