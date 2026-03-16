Ersin kalesine duvar ördü

Siyah-beyazlı takımın file bekçisi Ersin Destanoğlu, Gençlerbirliği karşısında kalesini gole kapadı. Son bölümde kalesinde adeta devleşen 25 yaşındaki eldiven, net pozisyonlarda rakip forvetlere gol izni vermedi. 4 önemli kurtarışla maçı tamamlayan deneyimli kaleci, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı. Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın ardından Ersin Destanoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Siyah-beyazlı takımın file bekçisi Ersin Destanoğlu, Gençlerbirliği karşısında kalesini gole kapadı. Son bölümde kalesinde adeta devleşen 25 yaşındaki eldiven, net pozisyonlarda rakip forvetlere gol izni vermedi. 4 önemli kurtarışla maçı tamamlayan deneyimli kaleci, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı. Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın ardından Ersin Destanoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.