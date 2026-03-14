Jota Silva’yı gönderin

Teknik direktör Sergen Yalçın, sezon başında Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadroya katılan Jota Silva'nın biletini kesti. Tecrübeli teknik adamın yönetimle yaptığı görüşmede; "Gelecek sezon kadroda düşünmüyorum. Bonservisini almayın" dedi. Jota, bu sezon 16 maçta, 460 dakika oynadı ve 3 gol attı.
Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 06:50
