Derbiye tam kadro

Galatasaray'a yenilerek ligdeki 13 maçlık mağlup olmama serisini kaybeden Beşiktaş, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Siyah-beyazlılar, bu mücadelede Emirhan Topçu ve El-Bilal Toure'den yararlanamayacak. İki oyuncu, hafta içindeki Kasımpaşa karşılaşmasında da olmayacak. Ancak sağlık heyetinden gelen haber teknik ekibi sevindirdi. Hem Emirhan hem de Bilal Toure, Ramazan Bayramı'ndan sonra nisanın ilk haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetişecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da böylece savunmada ve hücumda hamle gücü yükselmiş olacak. Nisanın ilk haftasında Kadıköy'de oynanacak olan dev derbiye Beşiktaş tam kadro çıkacak.

EL-BİLAL TOURE ÜÇ MAÇTIR YOK

Başakşehir maçında sakatlanan El-Bilal Toure, Göztepe, Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında forma giyemedi. Tecrübeli futbolcu bu sezon ise şu ana kadar sakatlıklar nedeniyle 4 karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.

EMİRHAN TOPÇU ERKEN DÖNECEK

Göztepe mücadelesinde yaşadığı tendon sorunu nedeniyle iki maçta takım arkadaşlarından ayrı kalan Emrihan Topçu, ögörülenden daha kısa sürede sahalara dönecek. Emirhan, bu sezon ilk kez sakatlık yaşamıştı.