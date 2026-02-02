Beşiktaş'tan Hyeon-gyu Oh için yeni teklif!

Hyeon-gyu Oh transferini bitirmek isteyen Beşiktaş, 12 milyon euroluk teklifini geri çeviren Genk'e yeni teklif yapmaya hazırlanıyor. Güney Koreli forvet için 15 milyon euro seviyelerine çıkılacağı belirtiliyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta forvet transferi konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Kartal, geçtiğimiz hafta gündemine aldığı Hyeon-gyu Oh için Genk'le temasa geçip 12 milyon euroluk teklif yapmıştı. Bu teklifi kabul görmeyen siyah-beyazlılar'ın Güney Koreli forvet için yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği 24 yaşındaki santrfor için şartları zorlama kararı aldığı öğrenildi. Yapılacak yeni teklifin 15 milyon euro seviyesinde olacağı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon Belçika ekibiyle çıktığı 31 maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergileyen 1,87'lik golcünün de Beşiktaş'ta forma giyemeye sıcak baktığı öğrenildi. Güney Koreli forvetin transferinin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz şekillenmesi bekleniyor. 7 milyon euroluk piyasa değeri bulunan Oh'un Genk ile kontratı 2028'de sona erecek.