Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Arias listeye eklendi! Luis Henrique gelmezse…

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Kanat takviyesi planlayan Beşiktaş, Inter’den Luis Henrique için yanıt beklerken, alternatifler arasına Wolverhampton Wanderers forması giyen Jhon Arias’ı da ekledi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50
Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde takıma kalite katacak bir kanat oyuncusu arayışında. Listede ilk sırada Inter'den Luis Henrique bulunuyor. İtalyan ekibi, Dumfries'ın sakatlığı sonrası forma giymeye başlayan Henrique için "O bölgeye oyuncu almadan olmaz. Bizden haber bekleyin" yanıtını iletti.

NABIZ YOKLUYORLAR

Siyah-beyazlılar, bu transferin olmama ihtamilini göz önünde bulundurarak alternatif isimler üzerinden çalışmalarına devam ediyor. Sabah'ın haberine göre, bu doğrultuda listeye Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Jhon Arias dahil edildi. Stopere düşünülen Emmanuel Agbadou için hali hazırda İngiliz kulübüyle temasta bulunan Beşiktaş'ın, Kolombiyalı futbolcu için hem kulübünün hem de oyuncu tarafının isteklerini araştırdığı gelen bilgiler arasında.

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Wolverhampton'ın yaz transfer döneminde Brezilya'nın Fluminense takımından 17 milyon Euro'ya kadrosuna dahil ettiği Arias'ın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında. Futbolcunun Haziran 2029 yılına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.

22

Orta saha ve hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen Arias, bu sezon 22 maçta 1221 dakika sahada kalırken 1 gol atabildi.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
