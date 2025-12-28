Mert ve Necip sözleri

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kulüp bulmaları talep edilen Necip Uysal ve kaleci Mert Günok'la ilgili olarak şunları söyledi: "Teknik heyetimizin raporu ve yönetimimizin onayıyla Necip ile Mert'e yeni dönem planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiştir. Her iki oyuncumuza da emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyor, kararın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

BÖYLE BİR KARARI BEKLEMİYORDUM

Beşiktaş'ın yollarını ayırma kararı aldığı Necip'ten sitem dolu sözler... 34 yaşındaki oyuncu, "Sergen Yalçın ile konuşmadım. Kararı Serkan Reçber iletti. Takım planlamasında olmadığım söylendi. 22 yıllık Beşiktaş kariyerim, 5 dakikada sona erdi. Böyle bir kararı beklemiyordum. Buraya kadarmış. Bundan sonra ne yapacağıma karar vermedim" şeklinde konuştu.

'TAKTİK KARARLARA UYMUYOR' İDDİASI

Kaleci Mert Günok'un kadro dışı kalmasının ardındaki gerçek ortaya çıktı. 36 yaşındaki file bekçisinin saha içindeki bazı taktiksel kararlara, oyun kurgusuna uymadığı ve bu duruma saha içinde tepki gösterdiği ileri sürüldü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu davranışı "disiplinsizlik" olarak nitelendirdiği ve tecrübeli eldivenle yolların ayrılmasını talep ettiği öğrenildi.