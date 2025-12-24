CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Sidny Cabral takibi!

Beşiktaş, sağ bek transferi için Portekiz kulübü Estrela'da forma giyen 23 yaşındaki Sidny Cabral'ı radarına aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler planlayan Beşiktaş adımlarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlılar, Portekiz kulübü Estrela'dan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Cabral'ı kadrosuna katmak istiyor. A Bola'da yer alan haberde, Kartal'ın uzun süredir takip ettiği Cape Verde'li yıldız için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi. 23 yaşındaki futbolcunun da transfere sıcak baktığı belirtildi. Estrela ile sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek Cabral'ın piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriyor. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 15 maça çıkan genç oyuncu, 5 gol attı, 3 asist yaptı ve hücumda etkili bir görüntü çizdi. Cabral, sol bekte de forma giyebiliyor.

