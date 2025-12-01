Usta yazardan Beşiktaş yorumu! "Santrforsuz oynamayı denemek..."

Beşiktaş'ın bir Portekizli oyuncusu var, adı Jota Silva… Tıpkı vatandaşı ve soyadaşı Rafa gibi o da bir türlü Sergen Yalçın'ın gözüne, dolayısıyla kadroya giremedi… Manzara gayet açık, Sergen Yalçın, geçen sezon, tam 44 maçta (lig, kupa, Avrupa) forma giyip sadece 5 gol atan Rashica'ya bu sezon defalarca görev vermiş. Buna karşılık toplam iki süre bile almamasına rağmen iki gol atan, bir şutu direkten dönen, en az üç-dört kez de şahsi gayretiyle pozisyona giren Jota Silva ise dün ilk kez on bir oynadı…
Fazla söze gerek yok… Sergen Yalçın ya futbolu unuttu, ya da aklıyla değil duygularıyla yapıyor kadroları. Karagümrük bildiğin yanıyor!.. Yürüyecek halleri yok. Böyle bir rakibe karşı Beşiktaş yürür gibi yaptı hepsi bu. Jota Silva ön tarafa hareket getirdi, sol kanadı çalıştırdı, uyuyanları uyandırdı golünü attı, bir şutu da direkte patladı. Cengiz penaltı kaçırdı ama sahanın iyilerindendi, bir de asist yaptı. Cerny de gayretliydi. Geride Emirhan her zamanki savunmanın sigortasıydı.
Abraham'dan ne köy olur ne kasaba, kapanan takımlara karşı Bilal'in bir şeyler yapmasını beklemek de göle maya çalmaktan farksız. Jurasek'i konuşmaya bile gerek yok. Uzatmayalım, bu şartlarda, bu Beşiktaş kadrosundan, önde iyi top çeviren, bol pozisyona giren ve kazanan bir takım yapılacaksa eğer, Jota-Rafa-Cerny-Cengiz'i ön tarafa koyup santraforsuz oynamayı denemek mecburi istikamettir. Arkalarında da Orkun ve N'didi olacak. Beşiktaş'ın gerçeği bu. Biz bu gerçeğe kılıç çektiğiniz zaman kendinizi yaralarsınız ve en sonunda sabır taşını çatlatırsınız. Benden söylemesi…
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Stadında maç oynayamayan, adeta sürgün hayatı yaşayan Karagümrük karşısında tribünlerde hem kırmızı-siyahlı hem de Siyah-Beyazlı az sayıda taraftar vardı. Atmosfer zayıftı ama Beşiktaş'ın bu maçı kazanması şarttı. Maça baskılı başlayan taraf Beşiktaş oldu ancak oyunun organizasyon tarafındaki aksaklıklar yine göze çarptı. Siyah-Beyazlı ekip istekliydi fakat oyun bütünlüğü bir türlü sağlanamadı. Kornerler Beşiktaş'ın en büyük hücum silahıydı ve golün de böyle gelmesi şaşırtmadı.
Orkun Kökçü, milli maçtaki formunu sahaya taşımaya çalıştı. Takımın maestrosu gibi oyunu yönlendirdi, tempoyu ayarladı Uzun süredir yedek kalan Jota Silva bulduğu fırsatı harika değerlendirdi. Hem golü hem de sergilediği oyunla gecenin en parlayan ismiydi. Beşiktaş dün 90 dakika boyunca golü arayan taraftı. Cengiz Ünder kaçırdığı penaltı nedeniyle eleştirilecek olsa da Beşiktaş'ın ürettiği hemen her tehlikeli atakta onun dokunuşu vardı. Sürekli denedi, zorladı, oyunu hareketlendirdi.
Toure zaman zaman etkisiz görünse de attığı golle Beşiktaş'a büyük bir nefes aldırdı. O gol, Siyah-Beyazlı taraftarların derin bir "oh" çekmesini sağladı. Maçın on anlarında Demir Ege'nin verilmeyen golü çok klastı. Bu genç yetenek neden yedek anlamakta zorluk çekiyorum. Böyle gergin maçlarda bazen oyundan çok skor önemlidir; Beşiktaş da dün bunu aldı.
Karagümrük cephesinde ise durum iç açıcı değil. Atakan Çankaya'nın mücadelesi ve kaleci Grbic'in kurtarışları takımını ayakta tuttu ama bu çaba ligde kalmak için yeterli görünmüyor. Sonuç olarak Beşiktaş kritik bir virajı döndü fakat oyun olarak hâlâ gelişime ihtiyaç var. Bu galibiyet bir seriye dönüşmezse alınan 3 puanın değeri eksik kalır. Siyah-Beyazlı takımın hem oyun disiplinini hem de hücum düzenini güçlendirmesi şart. Beşiktaş, nefes aldı ama bu performansın üzerine koymak zorunda.
MUSTAFA ÇULCU - YAZIK OLUYOR
Beşiktaş önde baskı ile başladı. Ama bu baskı büyük takım kalitesinde ve temposunda değildi. Jota Silva çok istekliydi, golle moral buldu. Orkun ve Cengiz bireysel yetenekleri ile öne çıkan oyuncular oldu. Gecenin en dikkat çeken organizasyonu Beşiktaş'ın korner başarısıydı. Jurasek ise akıllara zarar, yaptığı hataları amatör oyuncu yapmaz. Asla Beşiktaş'ın oyuncusu olamaz. Karagümrük gücünü ve konumunu bilerek yerleşik ve kalabalık savunma ile oyunu geride karşıladı. Oyun ve oyuncu kalitesine baktığınızda ligin sonuncusu Karagümrük ile Beşiktaş arasında makas bu kadar dar olmamalı. Bu akşamki galibiyet kimseyi aldatmasın...
Karagümrük yerine başka bir takım olsaydı Beşiktaş'ı çok ciddi sıkıntılar bekliyor olurdu. Halil Umut Meler'i geçen haftaki kötü performansından sonra bu maça verenler sanırım akıl tutulması yaşıyor veya futbolun paydaşları ile alay ediyor. Adam iki haftada VAR'a gidip gelirken yoruldu, neredeyse uber çağıracak!
Bu maçı da VAR'da Cihan Aydın kurtardı ama Halil Umut Meler'i gömdü. 54'te Enzo Roco net olarak elle oynuyor, pozisyon penaltı. Beşiktaş'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde karar doğru. Verdiği, vermediği fauller, kartlar, oyuncularla iletişimi, baba hakemliğe soyunması, kaşlarını çatarak otoriter gözükme çabası hakemlik adına kalitesiz görüntüler. Maalesef Halil Umut Meler maçlarda kontrol ve şuur kaybı yaşıyor. Bu ruh haliyle başarılı olması mümkün değil. Kendine olan güvenini yitirmiş. Biz zaten Hail Umut Meler'e olan güvenimizi çoktan yitirmişiz. Oysa yetenekli bir hakemdi. Yazık oluyor...