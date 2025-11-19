CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rafa Silva açıklaması

Rafa Silva açıklaması

Siyah-beyazlı kulüp dün de idmana çıkmayan Rafa Silva için açıklama yaptı, “Rafa Silva bel ağrısı olduğunu bildirerek çalışmaya katılmadı” ifadelerini kullandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Rafa Silva açıklaması

Takımla beraber antrenmanlara katılmayan Rafa Silva için Beşiktaş dün bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli yıldızların ağrıları nedeniyle dünkü idmana çıkmadığını vurguladı. 32 yaşındaki Rafa Silva için yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva ise bel ağrısı olduğunu bildirerek çalışmaya katılmadı. Rafa Silva, bugün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesine girecek."

16 GÜNDÜR İDMANDA YOK

Rafa Silva'nın hem MR görüntülemesi hem de sağlık ekibinin raporu gelecekteki süreçte önemli olacak. Siyah-beyazlılarda 2 Kasım'daki Fenerbahçe derbisinden sonra 16 gündür takımla beraber çalışmalara katılmayan Rafa Silva için kesin bir çözüm bulunacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibinin de takımdaki diğer futbolcuların motivasyonunun olumsuz etkilenmemesi için çaba sarf ettiği belirtildi. Kalıcı çözümün hayata geçirileceği dile getirildi.

BENFICA TAKİP EDİYOR

Portekiz'de Benfica, Rafa Silva'daki gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. 2016-2024 yılları arası Benfica'da oynayan 32 yaşındaki futbolcu da ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. Ancak Benfica'nın ısrarla bonservis ödemek istememesi şu anda transferi zora sokuyor. Jose Mourinho'nun da geçen sezon Fenerbahçe'de çalışırken rakip olduğu Rafa Silva'yı istediği iddia edildi.

16

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş'ta 16 maçta 5 gol atarken 3 asist yaptı, 8 gole etki etti.

CLUB BRUGGE İSTEKLİ

Rafa Silva için ocak ayında birçok kulübün devreye girmesi bekleniyor. Belçika basınında çıkan haberlerde, Club Brugge'ün Portekizli futbolcunun Beşiktaş'taki durumunu yakından izlediği ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Belçika ekibinin önceliğinin oyuncuyu bonservissiz getirmek olduğu öne sürüldü.

SON DAKİKA
