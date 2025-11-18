CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'tan kaleci hamlesi! Alp Özge ile sözleşme imzalancak

Beşiktaş'tan kaleci hamlesi! Alp Özge ile sözleşme imzalancak

Beşiktaş, 2’nci Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK’nın altyapısında oynayan Alp Özge’yi denemeye aldı. 16 yaşındaki eldiven ile Galatasaray, Göztepe ve RAMS Başakşehir de ilgileniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Beşiktaş'tan kaleci hamlesi! Alp Özge ile sözleşme imzalancak

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı kulüpten geleceğe yatırım hamlesi... 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın altyapısında oynayan 16 yaşındaki kaleci Alp Özge, Beşiktaş altyapısında antrenmana çıkarak denemeye alındı. Siyah-beyazlı kulübün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yapılan çalışmaya katılan genç eldivenle ilgili son kararı Beşiktaş Altyapı Departmanı'nın vereceği bildirildi.

SÖZLEŞME İMZALANACAK

Yeteneklerini sergileme fırsatı bulan kaleci Alp'in fiziğinin ve oyun görüşünün olumlu izlenimler bıraktığı belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün Menemen FK U17 takımında görev yapan genç file bekçisine profesyonel sözleşme imzalatmayı planladığı öğrenildi. Gelecek vaat eden file bekçisiyle ezeli rakip Galatasaray'ın yanı sıra Süper Lig ekipleri Göztepe, RAMS Başakşehir ve 1'inci Lig temsilcisi Manisa FK'nın da ilgilendiği kaydedildi.

REFLEKSLERİ İLE ÖNE ÇIKIYOR

Teknik ekip ve altyapı antrenörleri, kaleci Alp'i geleceğin yıldız adaylarından biri olarak görüyor. 16 yaşındaki eldiven refleksleri ve top hâkimiyetiyle öne çıkıyor. Alp, Göztepe'nin 'Moskova Panteri' lakaplı efsane kalecisi Ali Artuner'e benzetiliyor.

