Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'in transferi için radikal karar!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımdaki oyuncular hakkında geniş bir rapor hazırladı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'den kiralık olarak takıma katılan Cengiz Ünder hakkında kararını verdi.

28 yaşındaki oyuncu için olumlu görüş belirten Sergen Yalçın, yönetimden 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanılmasını istedi.

LİSTEDE 3 AYRI OYUNCUYA ÇİZİK

Ocak ayı raporu doğrultusunda üç ismi takımda düşünmeyen Sergen Yalçın; David Jurasek, Jonas Svensson ve Mert Günok'u takımda düşünmüyor. Beşiktaş'ta bu üç oyuncunun ocak ayında ayrılığı gündemde yer alıyor.