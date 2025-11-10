CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'in transferi için radikal karar!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder için radikal karar alındı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 11:56
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımdaki oyuncular hakkında geniş bir rapor hazırladı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'den kiralık olarak takıma katılan Cengiz Ünder hakkında kararını verdi.

28 yaşındaki oyuncu için olumlu görüş belirten Sergen Yalçın, yönetimden 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanılmasını istedi.

LİSTEDE 3 AYRI OYUNCUYA ÇİZİK

Ocak ayı raporu doğrultusunda üç ismi takımda düşünmeyen Sergen Yalçın; David Jurasek, Jonas Svensson ve Mert Günok'u takımda düşünmüyor. Beşiktaş'ta bu üç oyuncunun ocak ayında ayrılığı gündemde yer alıyor.

