CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan derbi sonrası ilk sözler! "Orkun isteyerek yapmadı"

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan derbi sonrası ilk sözler! "Orkun isteyerek yapmadı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen derbinin ardından ilk kez konuştu. Deneyimli hoca, kendi kırmızı kartı için özeleştiride bulunurken Orkun Kökçü'nün pozisyonu hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Yalçın'ın açıklamaları… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 08:53
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan derbi sonrası ilk sözler! "Orkun isteyerek yapmadı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları derbinin ardından sessizliğini bozdu. Milliyet'e konuşan Yalçın, hem kendi kırmızı kartına hem de takımın genel durumuna dair samimi açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan derbi sonrası ilk sözler! "Orkun isteyerek yapmadı"

"KONTROLÜ KAYBETTİK, HATALAR GELİYOR"

Derbi sırasında su bardağına tekme attığı için kırmızı kart gören Yalçın, bu davranışıyla ilgili özeleştiride bulundu: "Evet, su bardağına tekme atmam yanlıştı. Hiç hoş değildi. Bunu biliyorum. Ne zamandır üzerimizde bir kontrol kaybı var. Kontrolü kaybedince hatalar yapıyorsunuz. Psikolojimiz pek sağlıklı değil. Sıkıntılar ve baskı altında mücadele ediyoruz. Kurgumuz güzel, planımız güzel ama yine de bireysel hatalardan uzaklaşamıyoruz."

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan derbi sonrası ilk sözler! "Orkun isteyerek yapmadı"

Deneyimli çalıştırıcı, yaşanan olumsuz dönemi aşmak için büyük çaba sarf ettiklerini vurguladı: "Vallahi çalışıyoruz. Yine her zorluğu aşar, başarı adına her şeyi yaparız. Yalnız kötü niyetli insanlar da var. Sonuçlar gelmeyince ortamı bozuyorlar."

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan derbi sonrası ilk sözler! "Orkun isteyerek yapmadı"

"ORKUN İSTEYEREK YAPMADI"

Derbide kırmızı kart gören Orkun Kökçü hakkında da konuşan Yalçın, öğrencisini savundu: "Hayatta hiçbir oyuncu rakibinin tendonuna isteyerek öyle basmaz ama futbol bu, oluyor işte. Emirhan mesela… Çok başarılı bir çocuk ama Duran'ın golünden önce yaptığı pas hatası sonucu belirledi. Futbolda refleksle gelişen hatalar var."

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan derbi sonrası ilk sözler! "Orkun isteyerek yapmadı"

"KARTLAR KONUSUNDA SABAH UYARDIM"

Yalçın, derbi sabahı oyuncularını kart görmemeleri konusunda özellikle uyardığını söyledi: "Maç sabahı sarı ve kırmızı kartlara dikkat etmelerini, özellikle kırmızı kartların takımın belini bükeceğini anlattım. Ama bu oyunda bazen hiç beklemediğiniz anlarda talihsizlikler yaşanıyor."

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan derbi sonrası ilk sözler! "Orkun isteyerek yapmadı"

"TARAFTAR KÜSMESİN"

Beşiktaş taraftarına da mesaj gönderen Yalçın, umutlu konuştu: "Çalışıyoruz. Elbette emeklerimizin karşılığını alacağımız günler gelecek. Taraftarımız hiç küsmesin. Onlara sevinçli günler göstereceğiz."

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan derbi sonrası ilk sözler! "Orkun isteyerek yapmadı"

"SERKAN REÇBER'LE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ"

Son olarak futbol takımı yapılanmasında görev alan Serkan Reçber'le ilgili de konuşan Yalçın, birlik mesajı verdi: "Serkan içimizde. Göreve yeni geldi. Onu iyi tanıyorum, değerini biliyorum. Saha içine alıp yanımızda oturmasını isteyen de bendim. Çok güzel işler yapacağız, birlikte çok çalışıyoruz."

REKLAM - Kuruluş Orhan
G.Saray'da Ajax planı hazır!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
New York'taki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı | Netanyahu'nun bileti de yandı: Gelirse tutuklarım
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
Buruk: Farklı bir G.Saray var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünün maçları listesi 5 Kasım Bugünün maçları listesi 5 Kasım 08:38
Ajax-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler! Ajax-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler! 08:02
Buruk: Farklı bir G.Saray var Buruk: Farklı bir G.Saray var 01:33
10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 01:33
Anfield'da kazanan L'pool! Anfield'da kazanan L'pool! 01:33
G.Saray'da Cuesta gelişmesi! G.Saray'da Cuesta gelişmesi! 01:33
Daha Eski
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 01:33
Adalı: Her şey kurgulanmıştı Adalı: Her şey kurgulanmıştı 01:33
Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:33
Juve, Sporting ile yenişemedi! Juve, Sporting ile yenişemedi! 01:32
Olympiakos ile PSV berabere kaldı! Olympiakos ile PSV berabere kaldı! 01:32
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 01:32