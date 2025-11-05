BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan derbi sonrası ilk sözler! "Orkun isteyerek yapmadı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen derbinin ardından ilk kez konuştu. Deneyimli hoca, kendi kırmızı kartı için özeleştiride bulunurken Orkun Kökçü'nün pozisyonu hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Yalçın'ın açıklamaları… (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları derbinin ardından sessizliğini bozdu. Milliyet'e konuşan Yalçın, hem kendi kırmızı kartına hem de takımın genel durumuna dair samimi açıklamalarda bulundu.
"KONTROLÜ KAYBETTİK, HATALAR GELİYOR"
Derbi sırasında su bardağına tekme attığı için kırmızı kart gören Yalçın, bu davranışıyla ilgili özeleştiride bulundu: "Evet, su bardağına tekme atmam yanlıştı. Hiç hoş değildi. Bunu biliyorum. Ne zamandır üzerimizde bir kontrol kaybı var. Kontrolü kaybedince hatalar yapıyorsunuz. Psikolojimiz pek sağlıklı değil. Sıkıntılar ve baskı altında mücadele ediyoruz. Kurgumuz güzel, planımız güzel ama yine de bireysel hatalardan uzaklaşamıyoruz."
Deneyimli çalıştırıcı, yaşanan olumsuz dönemi aşmak için büyük çaba sarf ettiklerini vurguladı: "Vallahi çalışıyoruz. Yine her zorluğu aşar, başarı adına her şeyi yaparız. Yalnız kötü niyetli insanlar da var. Sonuçlar gelmeyince ortamı bozuyorlar."
Derbide kırmızı kart gören Orkun Kökçü hakkında da konuşan Yalçın, öğrencisini savundu: "Hayatta hiçbir oyuncu rakibinin tendonuna isteyerek öyle basmaz ama futbol bu, oluyor işte. Emirhan mesela… Çok başarılı bir çocuk ama Duran'ın golünden önce yaptığı pas hatası sonucu belirledi. Futbolda refleksle gelişen hatalar var."
"KARTLAR KONUSUNDA SABAH UYARDIM"
Yalçın, derbi sabahı oyuncularını kart görmemeleri konusunda özellikle uyardığını söyledi: "Maç sabahı sarı ve kırmızı kartlara dikkat etmelerini, özellikle kırmızı kartların takımın belini bükeceğini anlattım. Ama bu oyunda bazen hiç beklemediğiniz anlarda talihsizlikler yaşanıyor."
"TARAFTAR KÜSMESİN"
Beşiktaş taraftarına da mesaj gönderen Yalçın, umutlu konuştu: "Çalışıyoruz. Elbette emeklerimizin karşılığını alacağımız günler gelecek. Taraftarımız hiç küsmesin. Onlara sevinçli günler göstereceğiz."
Son olarak futbol takımı yapılanmasında görev alan Serkan Reçber'le ilgili de konuşan Yalçın, birlik mesajı verdi: "Serkan içimizde. Göreve yeni geldi. Onu iyi tanıyorum, değerini biliyorum. Saha içine alıp yanımızda oturmasını isteyen de bendim. Çok güzel işler yapacağız, birlikte çok çalışıyoruz."