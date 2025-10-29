CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 15:50
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde siyah-beyazlı futbolcular, Türk bayrağının etrafında bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

