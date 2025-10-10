CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor

Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı 7 maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olan futbolcularından yeterince skor katkısı alamadı. Siyah-beyazlılarda kenardan gelen oyuncular yalnızca 2 gol kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 10:53
Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada oynadığı 7 maçta 13 puan toplayan Beşiktaş, 6. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, söz konusu süreçte rakip ağları 12 kez sarsarken, filelerinde 9 gole engel olamadı. Kartal'ın kaydettiği 12 golün 10'unu müsabakalara 11'de başlayan futbolcular attı.

YEDEK KULÜBESİNDEN KATKI GELMİYOR

Kadro derinliğini ve kaliteli ayakları artırmak isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, devre arası transfer dönemini bekliyor. Başarılı teknik adam, bunun yanında oyuncu değişikliklerinden de istediği verimi alamadı. Ligde 6 maçta 21 kez oyuna müdahalede bulunan Yalçın, kulübeden gelen futbolcularından sadece 2 gollük katkı gördü.

Avrupa maçlarından dolayı ertelemelerin olması sebebiyle Beşiktaş adına sezonun ilk maçı olan Eyüpspor müsabakasında ise siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'di. Kara Kartal, bu maçta 5 kez oyuncu değiştirdi ancak gol ya da asist üretilemedi.

GOLLER JOTA SILVA VE CENGİZ ÜNDER'DEN

Siyah-beyazlılarda 2 mücadelede oyuna sonradan dahil olan Jota Silva ile 4 karşılaşmada kulübeden gelen Cengiz Ünder birer gol kaydetti.

Başakşehir maçının 73. dakikasında Rafa Silva'nın yerine oyuna giren Cengiz, uzatma dakikalarında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, bu golle hem siyah-beyazlı kariyerinin ilk golünü kaydetti hem de Kartal'ın ligde ağları sarsan tek yerli futbolcusu ünvanını aldı.

Sergen Yalçın, transferin son gününde kadroya dahil edilen Jota Silva'yı ise Göztepe ve Kocaelispor maçlarında yedekten sahaya sürdü. Jota, Kocaelispor karşılaşmasının uzatma dakikalarındaki golüyle takımı adına 3-1'lik skoru tayin eden isim oldu.

DEMİR EGE VE KARTAL KAYRA'DAN BİRER ASİST

Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından 4 maçta hamle oyuncusu olarak kullanılan Demir Ege ve 5 müsabakada kenardan gelen Kartal Kayra Yılmaz'ın da birer asisti bulunuyor.

Demir Ege, RAMS Başakşehir karşılaşmasında Cengiz Ünder'in attığı golün pasını verirken, Kartal Kayra da Kocaelispor maçında Jota Silva'nın golünü hazırlayıcısıydı.

Ayrıca Kartal Kayra Yılmaz Coren Alanyaspor, Demir Ege Tıknaz da Göztepe mücadelesine 11'de başlamış ancak gol ya da asist üretememişlerdi.

SERGEN YALÇIN 5 DEĞİŞİKLİK HAKKINI KULLANMIYOR

Beşiktaş bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada 5 değişiklik hakkını sadece Eyüpspor maçında kullandı. O zaman takımın başında bulunan Ole Gunnar Solskjaer, değişiklik haklarının hepsinden faydalandı.

Sonraki 6 müsabakada ise Teknik Direktör Sergen Yalçın, 5 oyuncu değişikliği hakkının tamamından hiçbir maçta yararlanmadı.

Yalçın; Alanyaspor, Başakşehir, Kayserispor maçlarında üçer, Göztepe, Kocaelispor ve Galatasaray mücadelelerinde de dörder oyuncu değiştirdi.

