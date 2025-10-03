Beşiktaş'ta Tammy Abraham şoku! Galatasaray maçı öncesi...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş dev derbide Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlıların yıldız ismi Tammy Abraham ile ilgili endişelendiren gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Tammy Abraham, Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada sağ omzunun çıkmasıyla bir kez daha sakatlık kabusu yaşadı.

28 yaşındaki golcünün daha önce de aynı bölgeden benzer sorunlar yaşamış olması, camiada büyük endişeye yol açtı.

Abraham'ın kronikleşen omuz sakatlıkları sonrası artık ameliyat ihtimalinin gündeme gelmesi, Beşiktaş teknik heyetini ve taraftarları düşündürüyor. Kariyeri boyunca tam 3 kez omuz sakatlığı yaşayan Abraham, ilk olarak Roma ile 2022-23'te 2 kez bu sorunla karşılaşmıştı. İngiliz forvet ilk sakatlığında sadece 6 gün sahalardan uzak kalırken, ikinci sakatlığında bu süre 4 günle sınırlı kalmıştı. Ancak geçen sezon Milan'da yaşadığı sakatlıkla, 14 gün formasından uzak kalmıştı. İddialara göre; ameliyat olursa aylarca oynayamama riski yüksek. Takvim'in haberine göre teknik patron Sergen Yalçın'ın Abraham'ı yarınki Galatasaray derbisinde %90 oynatmayacağı öğrenildi.

DERBİDE %70 RASHICA

Sergen Yalçın'ın yarınki Galatasaray derbisinde %90 Abraham'ı oynatmayacağı gelen bilgiler arasında. Bu gelişmenin üzerine %70 Milot Rashica'nın Abraham'ın yerine oynayacağı belirtildi. Cengiz Ünder'in ise %30 oynayabileceği ihtimali mevcut.

