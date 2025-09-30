3 puan önemli

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor maçının ardından şunları söyledi: "Oyunlar kolay değil. Herkes mücadele ediyor. Kocaelispor ciddi mücadele verdi. Çok iyi başladık. Erken skoru bulduk. Rehavet oluştu. Koruma mekanizması devreye girdi. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Biz göreve yeni başladık. Oyuncular yeni başladı. Çok kolay değil. Bu bizim için de zor bir dönem. Bu süreçte en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Bireysel olarak gelişeceğiz. Doğru kadroyu bulacağız. Üç puan bu süreçte oyundan daha önemli. Abraham'ın omzu çıktı galiba. Hafta sonu en zor deplasmanlardan birine gideceğiz. 4-5 günlük zamanımız var. Derbi mücadelesi bu belli olmaz