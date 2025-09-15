CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rafa Silva aranıyor

Rafa Silva aranıyor

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, 2025-2026 sezonunda sergilediği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 06:51
Rafa Silva aranıyor

Geçen sezon Süper Lig'de penaltı atışları hariç 18 gol ve 12 asistlik etkileyici bir katkı sağlayarak ligin en skorer ve yaratıcı oyuncularından biri olan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon ise bekleneni veremedi. Silva, çıktığı 9 maçta sadece 1 gol ve 2 asistle sınırlı kalarak taraftarların beklentilerinin oldukça altında bir performans sergiledi.

