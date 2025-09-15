Rafa Silva aranıyor

Geçen sezon Süper Lig'de penaltı atışları hariç 18 gol ve 12 asistlik etkileyici bir katkı sağlayarak ligin en skorer ve yaratıcı oyuncularından biri olan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon ise bekleneni veremedi. Silva, çıktığı 9 maçta sadece 1 gol ve 2 asistle sınırlı kalarak taraftarların beklentilerinin oldukça altında bir performans sergiledi.