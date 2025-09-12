CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Raul Asencio ısrarı!

İspanyol basını, Beşiktaş'ın transfer için yoğun çaba harcadığını duyurdu. Aymeric Laporte'nin Athletic Bilbao'ya gitmesi sonrası siyah beyazlı yönetim, rotayı Real Madrid'in genç savunmacısı Raul Asencio'ya çevirdi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 06:51
Al Nassr'a dönüş kapıları kapanan Aymeric Laporte, Athletic Bilbao'da oynamak için FIFA'dan beklediği onayı alırken, Beşiktaş transferin son gününde rotayı Real Madrid'de forma giyen Raul Asencio'ya çevirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda savunmaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı yöneticiler 22 yaşındaki stoperi takıma kazandırmak için uğraş veriyor. İspanyol basını Kartal'ın Asencio'yu savunmanın geleceği olarak gördüğünü ve transfer bitirmek için yoğun çaba sarf ettiğini duyurdu.

REAL SATIŞA ZORLUYOR

İngiliz medyasına göre ise genç savunmacının Real Madrid'den ayrılmak istemediği ancak eflatun-beyazlı kulübün oyuncuyu satışa zorlayabileceği belirtildi. Serdal Adalı yönetimi Raul Asencio'yu renklerine katarak hem kadro derinliğini artırmak hem de savunmadaki rotasyonu gençleştirmek istiyor. Teknik kalitesi yüksek olan Asencio oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor. 22 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen İspanyol savunmacı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 karşılaşmada sahne almıştı.

