Haberler Beşiktaş Resmen Kartal

Resmen Kartal

Siyah-beyazlılar, Kayserispor’un sağ beki Gökhan Sazdağı ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli isim büyük bir camiaya adım attığı için mutlu olduğunu ifade etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 06:51
Resmen Kartal

Uzun zamandır sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı'nı tranfser ederek mutlu sona ulaştı. Siyahbeyazlılar, 31 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe alt yapısında yetişen Sazdağı Manisaspor, Gaziantep BB, Karagümrük, Hatayspor, Adanaspor ve Boluspor'da oynadıktan sonra 2021'de Kayserispor'a geçmişti. Deneyimli futbolcu Beşiktaş'ta 25 numaralı formayı giyecek.

KAYSERI'YE VEDA ETTI

Gökhan Sazdağı, 5 yıl formasını gururla taşıdığı Kayserispor'a veda etti. Kulübün gelişiminde büyük pay sahibi olduğunu belirtti, taraftarlara, takım arkadaşlarına, yöneticilere ve özellikle Baki Ersoy'a teşekkür etti. Beşiktaş'ın transferi yakında açıklaması bekleniyor. Sazdağı, yeni bir hikaye yazmak için destek ve dualarınızı bekliyor. Kayserispor'a başarılar diledi ve helallik istedi.

