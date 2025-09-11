Beşiktaş'a Aymeric Laporte şoku! FIFA resmen açıkladı

Savunma hattına takviyede bulunmak isteyen Beşiktaş, Al-Nassr'da forma giyen İspanyol stoper Aymeric Laporte'yi listesine yazmıştı. Yaşanan gelişme ile birlikte siyah beyazlıların Laporte planları altüst oldu. FIFA'nın onayının ardından yıldız oyuncu, Athletic Club Bilbao'ya transfer oldu. İspanyol temsilcisi, yaşanan gelişmeyi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirme paylaşımı ile birlikte taraftarlarına müjdeledi.
İŞTE O PAYLAŞIM
ℹ️ Comunicado sobre @Laporte La FIFA concede la autorización para solicitar el CTI del jugador. Una vez que dicho CTI sea emitido, se podrá realizar la inscripción de Aymeric Laporte en el Athletic Club.#AthleticClub 🦁— Athletic Club (@AthleticClub) September 11, 2025