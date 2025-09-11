CANLI SKOR ANA SAYFA
Transfer döneminin sonlarına doğru ismi Beşiktaş ile anılan Aymeric Laporte konusunda flaş bir gelişme yaşandı. FIFA, oyuncunun transferi hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 19:35
Beşiktaş'a Aymeric Laporte şoku! FIFA resmen açıkladı

Savunma hattına takviyede bulunmak isteyen Beşiktaş, Al-Nassr'da forma giyen İspanyol stoper Aymeric Laporte'yi listesine yazmıştı. Yaşanan gelişme ile birlikte siyah beyazlıların Laporte planları altüst oldu. FIFA'nın onayının ardından yıldız oyuncu, Athletic Club Bilbao'ya transfer oldu. İspanyol temsilcisi, yaşanan gelişmeyi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirme paylaşımı ile birlikte taraftarlarına müjdeledi.

İŞTE O PAYLAŞIM

