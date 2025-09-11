Beşiktaş'a Aymeric Laporte şoku! FIFA resmen açıkladı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Savunma hattına takviyede bulunmak isteyen Beşiktaş, Al-Nassr'da forma giyen İspanyol stoper Aymeric Laporte'yi listesine yazmıştı. Yaşanan gelişme ile birlikte siyah beyazlıların Laporte planları altüst oldu. FIFA'nın onayının ardından yıldız oyuncu, Athletic Club Bilbao'ya transfer oldu. İspanyol temsilcisi, yaşanan gelişmeyi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirme paylaşımı ile birlikte taraftarlarına müjdeledi.

İŞTE O PAYLAŞIM