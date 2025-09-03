CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Son Kartal Cerny

Son Kartal Cerny

Beşiktaş’ın önceki gün İstanbul’a getirdiği Çek kanat oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son Kartal Cerny

Beşiktaş'ın kanat oyuncu özlemi nihayet sona erdi. Taraftarların transferini büyük bir heyecanla beklediği Vaclav Cerny resmen Kartal oldu. Siyah-beyazlı kulüp, Çek yıldız ile 3+1 yıllık mukavele imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Nihai transferi hususunda VfL Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Cerny'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

81 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

İmza töreninde Beşiktaş Kulübü Başkan Serdal Adalı da hazır bulundu. 81 numaralı formayı giyecek olan Vaclav Cerny, Beşiktaş kulüp tarihinin 5. Çek oyuncusu oldu. Siyah-beyazlıların Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu, daha önce Beşiktaş formasını giyen vatandaşı Tomas Jun, Tomas Sivok, Tomas Zapotocny ve David Jurasek'in arasına katıldı.

Beşiktaş'ın Wolfsburg'tan yeni transferi Vaclav Cerny sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Çek oyuncu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

G.Saray'a Hakan şoku! Transferi...
G.Saray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha
DİĞER
Bülent Timurlenk'ten Süper Lig'deki transferlerin ardından bomba sözler: "Şampiyon olamayan takımı...”
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
F.Bahçe'ye fırsat transferi! Jota Silva...
F.Bahçe'den transferde bir bomba daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay sağlık kontrolünden geçti İlkay sağlık kontrolünden geçti 00:59
İlkay sağlık kontrolünden geçti İlkay sağlık kontrolünden geçti 00:58
F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! 00:32
F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! 00:31
G.Saray İlkay'ı resmen açıkladı! G.Saray İlkay'ı resmen açıkladı! 00:25
İlkay Gündoğan İstanbul’da! İlkay Gündoğan İstanbul’da! 00:25
Daha Eski
F.Bahçe'den Lookman'a dev teklif! G.Saray... F.Bahçe'den Lookman'a dev teklif! G.Saray... 00:25
F.Bahçe Ederson'u açıkladı! F.Bahçe Ederson'u açıkladı! 00:25
Beşiktaş yıldız ismi resmen açıkladı! Beşiktaş yıldız ismi resmen açıkladı! 00:25
G.Saray'da 4 ayrılık birden! G.Saray'da 4 ayrılık birden! 00:25
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 00:25
Kerem'e ağır sözler! "Hem cahil hem de..." Kerem'e ağır sözler! "Hem cahil hem de..." 00:25