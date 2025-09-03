Son Kartal Cerny

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın kanat oyuncu özlemi nihayet sona erdi. Taraftarların transferini büyük bir heyecanla beklediği Vaclav Cerny resmen Kartal oldu. Siyah-beyazlı kulüp, Çek yıldız ile 3+1 yıllık mukavele imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Nihai transferi hususunda VfL Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Cerny'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

81 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

İmza töreninde Beşiktaş Kulübü Başkan Serdal Adalı da hazır bulundu. 81 numaralı formayı giyecek olan Vaclav Cerny, Beşiktaş kulüp tarihinin 5. Çek oyuncusu oldu. Siyah-beyazlıların Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu, daha önce Beşiktaş formasını giyen vatandaşı Tomas Jun, Tomas Sivok, Tomas Zapotocny ve David Jurasek'in arasına katıldı.

Beşiktaş'ın Wolfsburg'tan yeni transferi Vaclav Cerny sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Çek oyuncu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.