Toure göz doldurdu

Beşiktaş'ın Atalanta'dan renklerine kattığı El Bilal Toure, 58. dakikada Muçi'nin yerine oyuna dahil oldu. Forvete hareketlilik getiren Fildişi Sahilli golcünün kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul son anda çeldi. Bir net pozisyondan faydalanamayan Toure'nin bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Beşiktaş'ın Atalanta'dan renklerine kattığı El Bilal Toure, 58. dakikada Muçi'nin yerine oyuna dahil oldu. Forvete hareketlilik getiren Fildişi Sahilli golcünün kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul son anda çeldi. Bir net pozisyondan faydalanamayan Toure'nin bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.