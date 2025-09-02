CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası!

Beşiktaş, Fenerbahçe’nin yıldız sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder’i yeniden gündemine aldı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 06:50
Beşiktaş, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Kartal, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder'i yeniden gündemine aldı. 27 yaşındaki milli futbolcuyu kiralamak için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı.

Daha önce maddi nedenler ve siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyadaki tepkisi üzerine son anda iptal olan transfer, bu kez Fenerbahçe'nin olumlu yanıt vermesi halinde tamamlanacak. Sergen Yalçın'ın bu transfer için istekli olduğu öğrenildi.

