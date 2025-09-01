TRANSFER HABERİ - Vaclav Cerny Beşiktaş’ta!

Beşiktaş, Wolfsburg'un kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin transferi için Alman ekibiyle anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Çek futbolcu ile 2028 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalayacak. Ayrıca anlaşmada +1 yıl opsiyon maddesi de bulunacak. Cerny'nin bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

SERGEN YALÇIN'IN ÖVGÜSÜ

Beşiktaş'ın başına geçmeden önce yorumculuk yaptığı programda Vaclav Cerny hakkında konuşan Sergen Yalçın, oyuncunun performansına hayran kaldığını ifade etmişti.

İLK TRANSFER CERNY

Siyah-beyazlılar, Yalçın dönemindeki ilk transfer hamlesini Vaclav Cerny ile yapmış oldu.