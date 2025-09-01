CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Vaclav Cerny Beşiktaş’ta!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Çek futbolcu Vaslav Černý’nin transferinde mutlu sona ulaştı. İşte sözleşme süresi... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 13:01 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 13:54
Beşiktaş, Wolfsburg'un kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin transferi için Alman ekibiyle anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Çek futbolcu ile 2028 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalayacak. Ayrıca anlaşmada +1 yıl opsiyon maddesi de bulunacak. Cerny'nin bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

SERGEN YALÇIN'IN ÖVGÜSÜ

Beşiktaş'ın başına geçmeden önce yorumculuk yaptığı programda Vaclav Cerny hakkında konuşan Sergen Yalçın, oyuncunun performansına hayran kaldığını ifade etmişti.

İLK TRANSFER CERNY

Siyah-beyazlılar, Yalçın dönemindeki ilk transfer hamlesini Vaclav Cerny ile yapmış oldu.

