CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın: Çok ciddi zaman lazım

Sergen Yalçın: Çok ciddi zaman lazım

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 00:11 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 00:17
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın: Çok ciddi zaman lazım

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Böyle başlamak istemezdik. Çok ani oldu. Fotoğrafın bütününe bakınca, çok oyunla ilgili konuşmak istemiyorum. Bizim adımıza oyunla ilgili çok konuşulacak bir şey yok. Kendi içimizde konuşacağız. Yapılacak çok iş var. Çok ciddi zaman lazım. Biz bunları yaparız, sorun değil. Birçok şeyi değiştirebiliriz bir süre zarfında."

"Konuşacak çok şey var ama burada değil, kendi aramızda..."

"Alanyaspor'u tebrik etmek lazım. Biz beklentinin çok altında kaldık. Kötü bir gidişat var. Bunun farkındayız. Bugün farklı formatla da oynadık ama camiamızın, taraftarımızın bilmesi gereken, futbolun isimle oynanmadığı! Futbol, mücadele sahada! Çok isimlere takılmamak lazım. Futbol adına çok bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Bu oyun bizim oyunumuz değil. Çok daha sağlam, rakibi oynatmayan, çok daha hücum yapan, rakibe izin vermeyen, oyunun kontrolünü elinde tutan bir Beşiktaş olmalı. Bugün gelinen noktada beklentinin çok altında bir oyun, istek, arzu, mücadele, savaşma! Bu şekilde olmaz! Biz bunu değiştirmek için çok mücadele edeceğiz. Sonucu hep birlikte göreceğiz!"

"Bundan önceki maçlar beklentinin, seviyenin çok altında. Bugünkü maç da öyle. Oyunculara da söyledim. Maçlar böyle oynanmıyor, maçlar farklı oynanıyor. Çok farklı olması gerekiyor. İstek ve arzunun daha farklı olması gerekiyor. Mutlaka ciddi bir değişim olması gerekiyor. Elimizde bunu yapabilecek oyuncular da var. Çok konuşulacak şey var ama burada değil!"

"Kenar oyuncumuz yok! Bir tane var, o da sakat. Kimseden gizlemeye gerek yok. 1-2 tane kenar, belki merkez orta saha... 1-2 oyuncu bizi ne kadar değiştirir? Önümüzde süre var, tabii ki çalışacağız. Görünen tabloda işimiz çok kolay değil!"

Reklam
Fatih Tekke'den hakem tepkisi!
DİĞER
Fenerbahçe’de İsmail Kartal gelişmesi! Yeni detay ortaya çıktı...
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif
Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif 00:21
Fatih Tekke'den hakem tepkisi! Fatih Tekke'den hakem tepkisi! 00:14
Sergen Yalçın: Çok ciddi zaman lazım Sergen Yalçın: Çok ciddi zaman lazım 00:11
Bodrum deplasmandan 3 puanla döndü! Bodrum deplasmandan 3 puanla döndü! 00:02
Amed SK deplasmanda farklı galip Amed SK deplasmanda farklı galip 23:47
Beşiktaş Alanya'dan puansız ayrıldı! Beşiktaş Alanya'dan puansız ayrıldı! 23:36
Daha Eski
Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! 23:35
Marco Asensio, Fenerbahçe'de! Marco Asensio, Fenerbahçe'de! 22:59
Livakovic ligde ilk defa 11’de Livakovic ligde ilk defa 11’de 22:54
Brown’dan 2 gol, 3 asist Brown’dan 2 gol, 3 asist 22:53
Göle: Kısa esler verdik Göle: Kısa esler verdik 22:52
İrfan Can ışıl ışıl İrfan Can ışıl ışıl 22:51