SON DAKİKA | Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar son olarak Sergen Yalçın'ı resmen duyurdu. İşte detaylar...
İŞTE YAPILAN KAP AÇIKLAMASI:
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."
Resmi Açıklama | Ali Rıza Sergen Yalçın
Yeniden başlıyoruz.
#AliRızaSergenYalçın 🦅