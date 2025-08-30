CANLI SKOR ANA SAYFA
SON DAKİKA | Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen duyurdu!

SON DAKİKA | Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak Sergen Yalçın'ı resmen duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 11:19 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 11:40
SON DAKİKA | Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar son olarak Sergen Yalçın'ı resmen duyurdu. İşte detaylar...

İŞTE YAPILAN KAP AÇIKLAMASI:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."

SON DAKİKA
