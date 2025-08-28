El Bilal Toure siftah yaptı

Beşiktaş, Lausanne maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Solskjaer yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeni transfer El Bilal Toure, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı. Bir diğer yeni transfer Rıdvan Yılmaz ise salonda bireysel çalıştı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Rashica antrenmanda yer almadı.
