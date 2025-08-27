Sterling transferinde Beşiktaş'a 3 dev rakip birden!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yaz transfer döneminde minimum bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta, Vaclav Cerny, Armand Lauriente ve Jadon Sancho gibi isimler gündeme gelmişti.

Gündeme gelen bir başka isimse Chelsea forması giyen Raheem Sterling. Teknik direktör Enzo Maresca'nın planlarında yer almayan oyuncu ile Beşiktaş ilgileniyor.

Daily Mail'in haberine göre Chelsea, İngiliz oyuncu için yaklaşık 23,5 milyon Euro seviyesinde bir teklifi kabul etmeye hazır. Fakat Beşiktaş, transferdeki tek aktör değil. Sterling'i kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında West Ham, Fulham ve Crystal Palace da mevcut.

Sterling'in isteği ise Londra'da kalmak fakat oyuncunun kararı, transfer dönemi sonuna doğru netleşecek.

Geçtiğimiz sezon Arsenal'e kiralanan Sterling, 28 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Chelsea ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

