CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sterling transferinde Beşiktaş'a 3 dev rakip birden!

Sterling transferinde Beşiktaş'a 3 dev rakip birden!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gündemdeki futbolculardan birisi de Raheem Sterling. İngiliz yıldızla ilgili son olarak siyah-beyazlıları transferde endişelendiren haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 15:08
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sterling transferinde Beşiktaş'a 3 dev rakip birden!

Yaz transfer döneminde minimum bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta, Vaclav Cerny, Armand Lauriente ve Jadon Sancho gibi isimler gündeme gelmişti.

Gündeme gelen bir başka isimse Chelsea forması giyen Raheem Sterling. Teknik direktör Enzo Maresca'nın planlarında yer almayan oyuncu ile Beşiktaş ilgileniyor.

Daily Mail'in haberine göre Chelsea, İngiliz oyuncu için yaklaşık 23,5 milyon Euro seviyesinde bir teklifi kabul etmeye hazır. Fakat Beşiktaş, transferdeki tek aktör değil. Sterling'i kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında West Ham, Fulham ve Crystal Palace da mevcut.

Sterling'in isteği ise Londra'da kalmak fakat oyuncunun kararı, transfer dönemi sonuna doğru netleşecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal'e kiralanan Sterling, 28 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Chelsea ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

Filenin Sultanları Kanada'yı yendi!
F.Bahçe'den golcü takası! Milan ile görüşülüyor!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele!
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: "Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız"
Solskjaer'den flaş sakatlık açıklaması!
G.Saray'da Onana iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fulham-Bristol City maçı ne zaman? Fulham-Bristol City maçı ne zaman? 14:51
Wehen Wiesbaden-Bayern Münih maçı ne zaman? Wehen Wiesbaden-Bayern Münih maçı ne zaman? 14:39
Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! 14:20
Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman? Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman? 14:02
Cuesta transferinde büyük ters köşe! Cuesta transferinde büyük ters köşe! 13:03
AEK Larnaca-Brann maçı ne zaman? AEK Larnaca-Brann maçı ne zaman? 12:27
Daha Eski
Club Brugge-Rangers maçı ne zaman? Club Brugge-Rangers maçı ne zaman? 12:11
Kopenhag-Basel maçı ne zaman? Kopenhag-Basel maçı ne zaman? 11:48
Keny Arroyo'dan ayrılık gibi yanıt! Keny Arroyo'dan ayrılık gibi yanıt! 11:41
Karabağ-Ferencvaros maçı ne zaman? Karabağ-Ferencvaros maçı ne zaman? 11:32
Buruk'tan flaş karar! Barış Alper ve Lemina... Buruk'tan flaş karar! Barış Alper ve Lemina... 11:20
Letonya-Türkiye basketbol maçı bilgileri! Letonya-Türkiye basketbol maçı bilgileri! 10:53