CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Tiago Djalo'nun geliş saati belli oldu!

Beşiktaş'ta Tiago Djalo'nun geliş saati belli oldu!

Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlıların anlaşma sağladığı 25 yaşındaki Portekizli stoper Tiago Djalo, resmi prosedürler için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 13:21 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 14:09
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Tiago Djalo'nun geliş saati belli oldu!

Transfer döneminde sona yaklaşırken yaptığı hamlelerle adından söz ettiren Beşiktaş, dün yine olay bir transferle gündeme düştü. Bir süredir Juventus'un 25 yaşındaki stoperi Tiago Djalo'yu kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdüren Beşiktaş cephesi mutlu sona yaklaştı. Siyah-beyazlıların transferde büyük ilerleme kaydettiği ve anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği bildirilmişti. Beklenen haber geldi. Portekiz oyuncu, bu akşam İstanbul'da olacak.

İTALYAN BASINI DUYURMUŞTU

Mirko Di Natale'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Djalo'nun bonservisi konusunda Juventus ile 3.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.

PERFORMANSI

1,90 boyundaki savunmacı, stoper bölgesinin yanı sıra sağ bek ve sol bek pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Futbol kariyerine Sporting altyapısında başlayan Djalo, geçtiğimiz sezon Porto'ya kiralanan ve bu formayla 17 maça çıkan ve 1303 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, 2 gollük performans sergilemişti.

İŞTE O HABER

Cuesta transferine iptal şoku!
Akanji transferinde flaş gelişme! İşte yapılan teklif!
DİĞER
Icardi’nin sevgilisi China Suarez İstanbul’a aşık oldu! Türkçe öğrenmeye başladı
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te "terörsüz Türkiye" uyarısı! "Yönünü Türkiye'ye ve Şam'a dönen kazanacak" | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe...
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 13:21
Cuesta transferine iptal şoku! Cuesta transferine iptal şoku! 13:13
Filenin Sultanları Kanada maçına hazır! Filenin Sultanları Kanada maçına hazır! 13:10
Sturm Graz-Bodo/Glimt maçı canlı yayın bilgileri! Sturm Graz-Bodo/Glimt maçı canlı yayın bilgileri! 12:30
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 11:34
Ertuğrul Doğan'dan açıklamalar! Ertuğrul Doğan'dan açıklamalar! 11:24
Daha Eski
Pafos FC-Kızılyıldız maçı bilgileri Pafos FC-Kızılyıldız maçı bilgileri 11:20
Beşiktaş savunmasına Berlin Duvarı! Beşiktaş savunmasına Berlin Duvarı! 11:18
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi ve transfer... G.Saray'da flaş gelişme! Icardi ve transfer... 11:01
Zeynep Sönmez bir üst tura yükseldi Zeynep Sönmez bir üst tura yükseldi 10:40
Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... 10:33
Kairat-Celtic maçı detayları! Kairat-Celtic maçı detayları! 10:30