Beşiktaş'ta Tiago Djalo'nun geliş saati belli oldu!

Transfer döneminde sona yaklaşırken yaptığı hamlelerle adından söz ettiren Beşiktaş, dün yine olay bir transferle gündeme düştü. Bir süredir Juventus'un 25 yaşındaki stoperi Tiago Djalo'yu kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdüren Beşiktaş cephesi mutlu sona yaklaştı. Siyah-beyazlıların transferde büyük ilerleme kaydettiği ve anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği bildirilmişti. Beklenen haber geldi. Portekiz oyuncu, bu akşam İstanbul'da olacak.

İTALYAN BASINI DUYURMUŞTU

Mirko Di Natale'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Djalo'nun bonservisi konusunda Juventus ile 3.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.

PERFORMANSI

1,90 boyundaki savunmacı, stoper bölgesinin yanı sıra sağ bek ve sol bek pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Futbol kariyerine Sporting altyapısında başlayan Djalo, geçtiğimiz sezon Porto'ya kiralanan ve bu formayla 17 maça çıkan ve 1303 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, 2 gollük performans sergilemişti.

İŞTE O HABER