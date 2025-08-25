Lozan hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Lausanne ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman kondisyon ve taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Öte yandan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
