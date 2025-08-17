Beşiktaş-Eyüpspor maçı tıkla izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 2. haftasında heyecan Beşiktaş ile İkas Eyüpspor arasında yaşanacak. Avrupa arenasında mücadele eden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu nedeniyle ilk hafta maçını oynayamamıştı. Siyah-beyazlılar, lig perdesini Tüpraş Stadyumu'nda taraftarı önünde açmaya hazırlanıyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, Eyüpspor karşısında hata yapmadan sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan ligin ilk haftasında Konyaspor'a 4-1 mağlup olan Eyüpspor ise, zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuç elde ederek moral bulmak istiyor. Peki, Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ-İKAS EYÜPSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

İkas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem, Draguş, Thiam

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF 3 PUAN

Kadrosuna önemli isimleri katan ve ligde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Beşiktaş, yeni sezon açılış maçında hata yapmak istemiyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Kara Kartal, Eyüpspor karşısında 3 puan alarak lige moralli başlamanın hesaplarını yapıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmeyi başardı. İki ekip 2023- 2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ 2025-2026 SEZONU İSTATİSTİKLERİ

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi müsabakaya çıktı. Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş, rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti. Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam siyah-beyazlılar, organizasyonun 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaştı. Beşiktaş, rakibini deplasmanda 4-1, sahasında da 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Bu sezon toplamda 4 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar, 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

SON 12 SEZONDA 11 GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de son 12 sezonda ilk hafta maçlarında 11 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar 2013-2014'ten 2024-2025'e dek 12 sezonda sırasıyla Trabzonspor (2-0), Mersin İdmanyurdu (0-1, 2-5) (2 sezon üst üste), Alanyaspor (4-1), Antalyaspor (2-0), Akhisarspor (2-1), Trabzonspor (1-3), Çaykur Rizespor (3-0), Kayserispor (1-0), Fatih Karagümrük (0-1) ve Samsunspor'u (0-2) mağlup etti. Söz konusu dönemde Beşiktaş, sadece 2019-2020 sezonunda deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybetti.

KARA KARTAL GOL SORUNU YAŞAMIYOR

Beşiktaş, geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 58'inde gol atarken, sadece 9'unda rakip fileleri havalandıramadı. Siyah-beyazlı ekip, gol bulamadığı 9 mücadeleye de deplasmanda çıktı. Kara kartal, sahasında oynadığı 33 ilk hafta karşılaşmasının tamamında ise gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ'IN EN FARKLI GALİBİYETLERİ

Beşiktaş, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-0 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı. Siyah-beyazlı takım, ilk hafta maçlarında 1962-1963 sezonunda Vefa'yı, 1966-1967'de İzmirspor'u 4-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2019-2020'de Sivasspor'a 3-0, 1977-1978 sezonunda Diyarbakırspor'a ve 1996-1997 Bursaspor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş-Eyüpspor maçı hakeminin Halil Umut Meler olduğunu açıkladı. Meler'in yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Turgut Doman üstlenecek.

Beşiktaş-Eyüpspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.