Önce siyah sonra beyaz

Önce siyah sonra beyaz

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş 2-0 yenik duruma düştüğü maçta St. Patricks’i 3-2 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda 4-1 kazanan Kartal, adını play-off turuna yazdırdı

Beşiktaş, Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patricks'i konuk etti. Temsilcimiz maça kötü başladı. Henüz maçın 9. saniyesinde Paulista'nın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR'a giden hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Conor Carty gole çevirince konuk takım 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 34'te bir şok gol daha geldi. Paulista'dan seken topu McLaughlin ağlarla buluşturdu: 0-2. Temsilcimiz 43'te Demir Ege Tıknaz ile bu gole yanıt verdi: 1-2

DEĞİŞİKLİKLER FAYDA VERDİ

İrlanda ekibi ilk yarıyı 2-1 önde tamamlarken, taraftarlar takımı ıslıkladı. Solskjaer vasatın altında kalan Jurasek ve Arroyo'yu oyundan çıkartıp Muçi ve Uduokhai'yi aldı. Değişikliklerle birlikte rakip kaleye yüklenen siyah-beyazlılar, 49'da Abraham'ın plasesiyle skoru dengeledi: 2-2. 64'te oyuna giren Joao Mario, Svensson'un asistinde topu ağlara gönderdi, Beşiktaş geri döndü: 3-2. 80'de Muçi'nin vuruşunda top üst direkte patladı. Bu galibiyetle play-off'a yükseldik.

