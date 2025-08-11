CANLI SKOR ANA SAYFA
Masuaku Ada'ya döndü

Masuaku Ada’ya döndü

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu. Bu sezon Premier Lig'e yeniden yükselen Sunderland, Demokratik Kongolu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Masuaku Ada’ya döndü

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu. Bu sezon Premier Lig'e yeniden yükselen Sunderland, Demokratik Kongolu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Masuaku, 2022'de Beşiktaş forması giymeye başlamadan önce Valenciennes, Olympiakos ve West Ham United'da görev yaptı. Geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılan 31 yaşındaki sol bek, siyah-beyazlılarda 108 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

"HER ZAMAN GURUR DUYDUM"

Yeni takımına giden Masuaku, siyah-beyazlı taraftara veda etmeyi unutmadı. Demokratik Konfolu futbolcu, "Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etmek ve kulüp ile oyunculara gelecekte bol şans dilemek istiyorum. İnişleri ve çıkışları ile harika bir yolculuktu, ancak en güzel anılar sonsuza kadar kalacak. Bu renkleri giymekten ve bu formayı savunmaktan her zaman gurur duydum" dedi.

