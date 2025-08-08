Süper Mario işbaşında

CANLI SKOR ANA SAYFA
ST. Patricks zaferinde Abraham'la birlikte başrollerden birisi de Joao Mario oldu. Sezona iyi başlayan isimlerden olan 32 yaşındaki Portekizli orta saha, 8'de gol perdesini açtı. Rafa Silva'nın şık pasında kaleciyle karşı karşıya ağları sarstı. 23'te de verdiği klas ara pasıyla Abraham'ı golle buluşturdu. Süper Mario, Avrupa Ligi'nde Shakhtar'a İstanbul'da 4-2 kaybettiğimiz ilk maçta da son golü atmıştı.

