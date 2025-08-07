CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Ndidi cephesinde yüzler gülüyor

Beşiktaş'ta Ndidi cephesinde yüzler gülüyor

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Kamerunlu futbolcu Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı ekibe katılacak olmanın harika bir his olduğunu söyledi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 15:53
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Ndidi cephesinde yüzler gülüyor

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, elinden gelenin en iyisini yaparak galibiyetler ve kupalar elde etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Son olarak İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen Ndidi, siyah-beyazlı kulübün kendisini çok içten bir şekilde karşıladığını belirterek, "Beşiktaş formasını giymek gerçekten çok iyi hissettiriyor. Formayı giymeden önce armayı öptüm. Bu benim için çok önemli. Bu, sevgiyi gösterir." diye konuştu.

Siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren tecrübeli oyuncu, "Formayı beğendim, harika. Gerçekten harika hissediyorum. Bu, Türkiye'ye ikinci gelişim ve kendimi çok iyi hissediyorum. Beşiktaş'a katılmak benim için gerçekten harika bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlara da seslenen Ndidi, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu sezonun keyfini çıkarmalarını istiyorum. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Takıma destek olmak, takımın bir parçası olmak için elimden geleni yapacağım. Tabii elimden gelenin en iyisini yaparak daha fazla maç kazanmaya çalışacağım. Daha fazla galibiyet, daha fazla kupa demek."

Wilfred Ndidi'nin transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

G.Saray'ın kamp kafilesi açıklandı!
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Ya Ayasofya Camii yansaydı? Kundakçının planı son anda bozuldu!
Bakan Fidan Suriye'de! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme başladı: YPG'nin entegrasyonu masada
Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Onuachu konuşuyor | CANLI Onuachu konuşuyor | CANLI 16:43
G.Saray'ın kamp kafilesi açıklandı! G.Saray'ın kamp kafilesi açıklandı! 16:09
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 16:07
Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! 15:56
Ndidi'den Beşiktaş açıklaması! Ndidi'den Beşiktaş açıklaması! 15:53
G.Saray'da Morata ile yollar ayrılıyor! G.Saray'da Morata ile yollar ayrılıyor! 15:28
Daha Eski
Eyüpspor'un iç sahası Pendik Stadı! Eyüpspor'un iç sahası Pendik Stadı! 15:13
Tadic'ten sürpriz takım seçimi! Tadic'ten sürpriz takım seçimi! 15:03
F.Bahçe'den Evander hamlesi! F.Bahçe'den Evander hamlesi! 14:34
Kopa Trophy'nin Yıldız'ı! Kopa Trophy'nin Yıldız'ı! 14:28
Türkiye - Litvanya maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık Türkiye - Litvanya maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık 14:01
F.Bahçeli yıldızdan flaş hareket! F.Bahçeli yıldızdan flaş hareket! 13:59