Beşiktaş'a Felix Uduokhai şoku! St. Patrick's maçında olmayacak

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Siyah-beyazlı kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcumuz Felix Uduokhai'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır. Felix Uduokhai, takip ve tedavi sürecine İstanbul'da devam etmek üzere St. Patrick maçı kadrosundan çıkartılmıştır."

İfadelerine yer verildi.