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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Felix Uduokhai şoku! St. Patrick's maçında olmayacak

Beşiktaş'a Felix Uduokhai şoku! St. Patrick's maçında olmayacak

Beşiktaş, Felix Uduokhai'nin üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi sebebiyle St. Patrick's maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 14:10
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Beşiktaş'a Felix Uduokhai şoku! St. Patrick's maçında olmayacak

Siyah-beyazlı kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcumuz Felix Uduokhai'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır.

Felix Uduokhai, takip ve tedavi sürecine İstanbul'da devam etmek üzere St. Patrick maçı kadrosundan çıkartılmıştır."

İfadelerine yer verildi.

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