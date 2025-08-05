TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Leon Bailey hamlesi!

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Shakhtar Donetsk mağlubiyetleri ile kadrodaki kanat problemine odaklanan Beşiktaş yönetimi, yönünü Ada'ya çevirdi. Siyah beyazlılar, Aston Villa'da forma giyen Jamaikalı sağ kanat Leon Bailey için harekete geçti.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Dolmabahçe yönetimi, Premier Lig ekibi ile temasa geçerek oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı.

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan oyuncu, geçtiğimiz sezon Aston Villa forması ile 38 maçta görev alırken 2 gol/4 asist katkısı sundu.

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