CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Leon Bailey hamlesi!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Leon Bailey hamlesi!

Kadroya kanat takviyesi yapmak üzere düğmeye basan Beşiktaş yönetimi, Premier Lig'de Aston Villa forması giyen Jamaikalı sağ kanat Leon Bailey için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika BJK transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 22:42
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Leon Bailey hamlesi!

Shakhtar Donetsk mağlubiyetleri ile kadrodaki kanat problemine odaklanan Beşiktaş yönetimi, yönünü Ada'ya çevirdi. Siyah beyazlılar, Aston Villa'da forma giyen Jamaikalı sağ kanat Leon Bailey için harekete geçti.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Dolmabahçe yönetimi, Premier Lig ekibi ile temasa geçerek oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı.

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan oyuncu, geçtiğimiz sezon Aston Villa forması ile 38 maçta görev alırken 2 gol/4 asist katkısı sundu.

İŞTE O HABER

G.Saray'dan transferde büyük sürpriz!
G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı!
DİĞER
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan yürekleri burkan paylaşım! "Seni her gün özlüyorum..."
Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! İşte YAŞ kararları: Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri komutanı değişti
Jose Mourinho: Sorunuza cevap vermeyeceğim!
Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lyon'a Liverpool'dan sürpriz transfer! Lyon'a Liverpool'dan sürpriz transfer! 23:18
Hakan'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket! Hakan'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket! 23:16
Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan'a kritik görev Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan'a kritik görev 23:11
G.Saray'da Gaziantep FK mesaisi! G.Saray'da Gaziantep FK mesaisi! 23:08
Beşiktaş'a Jamaikalı kanat! Beşiktaş'a Jamaikalı kanat! 22:42
Portekizli efsane hayatını kaybetti Portekizli efsane hayatını kaybetti 22:14
Daha Eski
G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! 20:51
Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'da! Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'da! 20:11
İşte Samatta'nın yeni adresi! İşte Samatta'nın yeni adresi! 19:57
G.Saray'da Yunus imzayı attı! G.Saray'da Yunus imzayı attı! 19:40
Trabzonspor'un yeni transferi yolda! Trabzonspor'un yeni transferi yolda! 17:58
Robin van Persie'den F.Bahçe sözleri Robin van Persie'den F.Bahçe sözleri 17:55