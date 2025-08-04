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Haberler Beşiktaş İşler değişirse listenin başındaki isim Sergen Yalçın

İşler değişirse listenin başındaki isim Sergen Yalçın

Siyah-beyazlılarda teknik direktör ile ilgili belirsizlik sürüyor. Olası bir başarısızlıkta alternatif plan Sergen Yalçın olarak göze çarpıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
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İşler değişirse listenin başındaki isim Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta teknik direktör krizi belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlılar, hazırlık maçlarında alınan sonuçların ardından Shakhtar Donetsk'e de mağlup olup Avrupa Ligi'ne veda ederken Solskjaer'le yolların ayrılabileceği iddia edilmişti. Taraftarın yoğun tepkisini hafifletmek isteyen Başkan Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'le yola devam etme kararı alırken Kara Kartal olası bir ayrılık ihtimaline karşı Sergen Yalçın'ı teknik adamlar listenin ilk sırasında tutuyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Adalı, Sergen ile masaya oturdu ve şartlar konuşuldu. Tecrübeli teknik adam şimdilik beklemede.

Siyah beyazlı kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Antalyaspor ve Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Nuri Şahin ile ilgili iddialar yalanlandı. Ancak, Sergen Yalçın hakkında herhangi bir yalanlama yapılmaması dikkat çekti. Siyah-beyazlıların, UEFA Avrupa Ligi'nde İrlanda temsilcisi St. Patrick's karşısında alınacak kötü bir sonucun ardından, mevcut teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayırarak efsane ismi Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmeyi planladığı öne sürülüyor. Kulübe yakın kaynaklar, Yalçın'ın taraftarlar arasında da büyük destek gördüğünü belirtiyor.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başında 24 karşılaşmada sahaya çıktı. Siyah-beyazlılar bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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