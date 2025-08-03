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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta St. Patrick hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta St. Patrick hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 15:50
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Beşiktaş'ta St. Patrick hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, günün ikinci antrenmanını salonda gerçekleştirecek.

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