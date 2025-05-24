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Haberler Beşiktaş Deplasmanda kayıp

Deplasmanda kayıp

Beşiktaş’ın şampiyon olduktan sonraki sezonlarına bakıldığında, dış sahada oynadığı maçların sonuçları, adeta neden zirveden uzak kaldığını gösteriyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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Deplasmanda kayıp

Şenol Güneş'in çalıştırdığı, 78 puanla 3. sırada bitirdiği 2022-2023 sezonu haricindeki diğer yıllarda Kara Kartal'ın hem puan hem oyun olarak zirvenin gerisindeydi. 2021-2022, 2023- 2024 sezonlarının ve bu yılın 34 maçlık periyodları analiz edildiğinde siyah-beyazlıların deplasmanlardaki performansının pek iç açıcı olmadığı göze çarpar. Alınan mağlubiyetlerin ve beraberliklerin sayısı, Beşiktaş'ın hedeflerinden bir bir uzaklaşmasına ve lige erken havlu atmasına işaret eder.

SADECE 5 GALİBİYET

Kartal, bu sezon oynadığı 34 karşılaşmadan sadece 16 galibiyet elde etti. Eksi hanesindeki 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet moral motivasyonu düşüren rakamlardı. Bu 11 beraberliğin 9'unun dış sahada olması ve sadece 5 galibiy et sevincinin yaşanması, ders çıkartılması gerekilen istatistiki bilgilerdi. Ayrıca Kasımpaşa, Gaziantep, Başakşehir, Alanya ve Göztepe ise bu sezon siyah beyazlılara hem iç hem dış sahada adeta kâbus yaşatan takımlar olarak dikkat çekti.

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