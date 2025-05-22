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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezonun ön plana çıkan isimlerinden olan Gedson Fernandes'e Rus ekibinin ilgi gösterdiği belirtildi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 16:08
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!

Süper Lig'de 3.lük yarışı veren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi yaşanıyor.

Sezonun ön plana çıkan isimlerin başında gelen Gedson Fernandes Rus ekibinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sport Express'te yer alan habere göre, Portekizli yıldıza ilgisini sürdüren Zenit'in, transfer için yaz aylarında yeniden girişimlere başlayabileceği iddia edildi.

47 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 47 maçta görev alan Gedson Fernandes, 11 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Portekizli yıldızın Beşiktaş ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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