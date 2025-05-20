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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Javi Puado operasyonu! Temaslar sıklaştı

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Javi Puado operasyonu! Temaslar sıklaştı

Yeni sezonda şampiyonluk yarışına ortak olmak isteyen Beşiktaş, yaz transfer dönemine yoğunlaştı. Siyah beyazlılar, Espanyol ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Javi Puado için tecrübeli oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sıklaştırdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 06:51
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Javi Puado operasyonu! Temaslar sıklaştı

Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, önceliği santrfor, kanat, ön libero ve beke yapılacak takviyelere verdi. Özellikle ismi üzerinde tartışma olmayacak bir golcü üzerinde arayışlar yoğunlaşsa da kanat oyuncusu için önemli fırsat İspanya'dan geldi...

Siyah beyazlı yönetim, Espanyol'un 26 yaşındaki başarılı oyuncusu Javi Puado'yu gözüne kestirdi. Kulübüyle sözleşmesinin sonuna gelen deneyimli futbolcu, başarılı bir dönem geçirdi. Sabah'ta yer alan habere göre sezonun bitimiyle boşa çıkacak olan İspanyol futbolcunun transferi için menajeriyle temaslar sıklaştırıldı.

KULÜBÜ YENI SÖZLEŞME YAPMAK ISTIYOR

Javi Puado'nun hem İspanya içerisinden hem de dışından talipleri bulunuyor. Ayrıca Espanyol da yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Ancak oyuncunun teklifleri görmek istediği ve kendisi adına en iyi seçeneği aradığı kaydedildi. Beşiktaş, bu transferi çözmek için şartlarını zorlayacak.

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