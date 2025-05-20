TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Javi Puado operasyonu! Temaslar sıklaştı

Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, önceliği santrfor, kanat, ön libero ve beke yapılacak takviyelere verdi. Özellikle ismi üzerinde tartışma olmayacak bir golcü üzerinde arayışlar yoğunlaşsa da kanat oyuncusu için önemli fırsat İspanya'dan geldi...

Siyah beyazlı yönetim, Espanyol'un 26 yaşındaki başarılı oyuncusu Javi Puado'yu gözüne kestirdi. Kulübüyle sözleşmesinin sonuna gelen deneyimli futbolcu, başarılı bir dönem geçirdi. Sabah'ta yer alan habere göre sezonun bitimiyle boşa çıkacak olan İspanyol futbolcunun transferi için menajeriyle temaslar sıklaştırıldı.

KULÜBÜ YENI SÖZLEŞME YAPMAK ISTIYOR

Javi Puado'nun hem İspanya içerisinden hem de dışından talipleri bulunuyor. Ayrıca Espanyol da yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Ancak oyuncunun teklifleri görmek istediği ve kendisi adına en iyi seçeneği aradığı kaydedildi. Beşiktaş, bu transferi çözmek için şartlarını zorlayacak.