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Haberler Beşiktaş Hayal kırıklığı

Hayal kırıklığı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, “Hayal kırıklığı yaşıyoruz, 1 puan aldığımız için” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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Hayal kırıklığı

Beşıktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Alanyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Norveçli çalıştırıcı, "İlk yarıdan dolayı hayal kırıklığı yaşadık. İkinci yarıda iyi oynadık. Ceza sahasında işi bitiremedik. Göreve geldiğimde 6-7. sıralardaydık. 2 maçımız kaldı. 2 maçımızı da kazanırsak iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Samsunspor da iyi takım. Kontrol bizim elimizde değil tabii ki. İyi hazırlanmalı ve maçlarımızı kazanmak zorundayız. İlk hedefimiz Rize maçı olacak" dedi.

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