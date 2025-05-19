Beşıktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Alanyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Norveçli çalıştırıcı, "İlk yarıdan dolayı hayal kırıklığı yaşadık. İkinci yarıda iyi oynadık. Ceza sahasında işi bitiremedik. Göreve geldiğimde 6-7. sıralardaydık. 2 maçımız kaldı. 2 maçımızı da kazanırsak iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Samsunspor da iyi takım. Kontrol bizim elimizde değil tabii ki. İyi hazırlanmalı ve maçlarımızı kazanmak zorundayız. İlk hedefimiz Rize maçı olacak" dedi.