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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer: Kupa finali gibi...

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer: Kupa finali gibi...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş, küme düşme hattından çıkmaya çalışan Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesinde Ole Gunnar Solskajer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 18:46 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 18:49
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Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer: Kupa finali gibi...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskajer açıklamalarda bulundu.

"KUPA FİNALİ GİBİ..."

"Deplasmanda oynamak her zaman zordur. Rakibimiz iyi bir takım, yeni bir hocaları var. Takımı iyi yönettiğini görebiliyorsunuz. Her maç bu noktada bir kupa finali gibi. Sonucu alırsak UEFA Avrupa Ligi play-off'una gidebiliriz. Amacımız bu. Güzel bir gün ve iyi bir zemin var.

Tabii ki Gedson bizim için çok önemli. Özel nedenlerden dolayı bu maçta bizimle olamayacak. Salih de uzun süredir sakattı. Yedekte olacak. Alex de sakatlandı. Amir de doğal tek orta saha oyuncumuz elimizde. Tipik bir 6 numara olarak onu söyleyebiliriz bugün. Umarım o da Arthur ve Rafa'dan yardım alacak ve planımızın işe yaramasını umuyoruz."

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