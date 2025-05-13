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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Alman kanat: Fabian Reese! İşte teklif edilecek rakam...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Alman kanat: Fabian Reese! İşte teklif edilecek rakam...

Yaz transfer döneminde kanat oyuncusu almak isteyen Beşiktaş, Almanya Bundesliga 2 takımlarından Hertha Berlin’de forma giyen Alman futbolcu Fabian Reese'i gündemine aldı. Siyah beyazlıların 27 yaşındaki futbolcuya yıllık 2,5 milyon Euro’luk bir sözleşme teklif edeceği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Alman kanat: Fabian Reese! İşte teklif edilecek rakam...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Alman basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kicker'de yer alan haberde Beşiktaş'ın Bundesliga 2 ekibi Hertha Berlin forması giyen Fabian Reese ile ilgilendiği iddia edildi. Takvim'in derlediği haberde siyah beyazlıların 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuna yıllık 2,5 milyon Euro'luk bir kontrat önereceği de belirtildi. Bu sezon Alman ekibiyle 18 maça çıkan tecrübeli sol kanat oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atıp 1 de asist yaptı.

61 GOLE KATKI SAĞLADI

Alman futbolcu son 3 sezonda 34 gol, 27 asistle 61 gole katkı yaparak dikkatleri çekti. Siyah beyazlılar'ın sezon sonunda Reese ile ilgili bir hamle de bulunup bulunmayacağı merak konusu. Yüksek top tekniğinin yanı sıra hava hakimiyetiyle de dikkat çeken 1,89'luk yıldıza güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçiliyor. Bundesliga ekiplerinin de radarında bulunan Reese'nin takımıyla olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

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