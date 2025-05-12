Güven tazeledi

Beşiktaş'ın olağan seçimli genel kurulunda Serdal Adalı yeniden başkan seçildi. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan seçimde, Serdal Adalı 4648 oy alırken diğer aday Gürkan Aksoy 447 oy aldı. 30 sandığın tümünde rakibi Gürkan Aksoy'dan daha fazla oy alan Serdal Adalı, toplam 4 bin 648 ile yeninde başkanlığa seçildi. Gürkan Aksoy ise 447 oyda kaldı. Adalı, bir sonraki genel kurula kadar 3 sene boyunca siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek.

SERDAL ADALI 2. KEZ KAZANDI

Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek daha önce 4 kez yarışa girmişti. Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenen Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamamıştı. Adalı, 2024 yılındaki olağanüstü seçimi ise Hüseyin Yücel'in önünde bitirmişti. Dün Gürkan Aksoy'a büyük fark atarak Kartal'n 37. başkanı oldu.

BAKAN BAK'TAN ADALI'YA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, "Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TFF KUTLAMA MESAJI PAYLAŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş başkanlığına yeniden seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Beşiktaş Kulübünde yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısının ardından yeniden başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni dönemlerinde başarılar dileriz" denildi.

ÇÜRÜK YUMURTALARI AYIKLAMALIYIZ

Camia içinde olması gereken birlik ve beraberliğe dikkat çeken Beşiktaş eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Çürük yumurtaları ayıklamadığımız müddetçe birlik ve beraberlik projemiz suya düşer. Beşiktaş'ın her zaman hedefi şampiyon olmaktır, Ama başarıya giden her yol mübah değildir. Beşiktaşlı duruşumuzu ön plana almalıyız" diye konuştu.

BARDAĞIN DOLU TARAFINA BAKMALIYIZ

Eski Başkan Hüseyin Yücel, "Camia olarak maalesef kötü bir huyumuz gelişti. Özellikle sosyal medyada devamlı bardağın boş tarafına bakıyoruz. Örneğin son gerçekleşen sermaye artırımını tebrik etmek yerine "Bankalar Birliği borcu neden sıfırlanmadı" diyoruz. Asla "1.4 milyar TL ödendi, bu kadarlık yükten kurtulduk" demiyoruz" ifadelerini kullandı.