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Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan!

Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Gürkan Aksoy ile yarışan mevcut başkan Serdal Adalı, yeniden başkan seçildi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 11:45 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 19:30
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Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan!

Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 37. başkanının belli olacağı olağan seçimli genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığına Uğur Poyraz'ın seçildiği genel kurulda, Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy başkanlık için yarıştı.

Siyah-beyazlılarda oy kullanma hakkı bulunan 27 bin 588 üye, 30 sandıkta oylarını kullandı. Sandıklar saat 17.00'de kapanırken Adalı beyaz, Aksoy da turuncu renkli pusulayla yarıştı.

Mevcut başkan Serdal Adalı, bütün sandıklarda üstünlük sağladığı Gürkan Aksoy karşısında yeniden başkan seçildi.

İŞTE SANDIK SONUÇLARI

Serdal Adalı: 4.648 (%91.2)

Gürkan Aksoy: 447 (%8.8)

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